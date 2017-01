Geen aankondiging van HTC Vive 2 op CES deze week

HTC heeft eerdere geruchten over een opvolger van de Vive ontkend. Vorige week circuleerden berichten over een onthulling tijdens de aankomende Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

De hardwaremaker ontkende de geruchten via website UploadVR: "Het gerucht van de lancering van Vive 2 op de CES 2017 is niet waar. Bij Vive zijn we enorm gefocust om een sterk en groeiend ecosysteem te bouwen voor huidige en toekomstige Vive-eigenaars zodat zij de beste room-scale vr kan beleven met de beste content."

De geruchten over de Vive 2 verschenen vorige week via de Chinese News Agency. Volgens de berichten kreeg de Vive 2 draadloze verbindingsmogelijkheden en twee 4K-schermen met een refresh rate van 120 Hz ten opzichte van 90Hz op het huidige model. In China werd de huidige HTC Vive zelfs afgeprijsd door het gerucht van de opvolger.

Wanneer de volgende generatie vr-headsets van HTC wordt aangekondigd is nog onduidelijk.