Mass Effect: Andromeda kan nog voor Switch uitkomen

Mass Effect-producer Michael Gamble heeft de mogelijkheid voor een Switch-versie van Mass Effect: Andromeda toch nog niet afgeschoten.

Dat deed hij in een interview met Stevivor. Hij meldde hierin dat er op het moment geen Switch-versie van de nieuwe Mass Effect in de maak is (zoals hij in oktober ook zei op Twitter), maar dat "als de Switch een succes wordt en iedereen zeurt om Mass Effect, wie weet. We willen dat soort deuren nooit sluiten."

Mass Effect: Andromeda verschijnt in de eerste helft van 2017 voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.