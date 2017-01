Pc-versie van Prey moet 'foutloos' zijn tijdens lancering

Ontwikkelaar Arkane Studios wil de pc-versie van Prey 'foutloos' aanbieden tijdens de lancering. Dit zegt Raphael Colantonio, co-creative director van de studio.

Colantonio was in gesprek met interview met Game Informer en bespreekt ook de recente lancering van Dishonored 2. De pc-versie van deze game lanceerde met een groot aantal problemen waar veel gebruikers last van hadden. Inmiddels zijn deze problemen grotendeels opgelost via meerdere patches.

"We hadden een moeilijke lancering op de pc (met Dishonored 2)" zegt Colantonia. "Tijdens de ontwikkeling weet je nooit precies wat je krijgt, al helemaal met pc omdat er zoveel verschillende configuraties zijn." Door de situatie met Dishonored 2 is de studio nu extra voorzichtig tijdens de lancering van Prey: "We spenderen twee keer zo veel aandacht om te zorgen dat de pc-versie echt foutloos is als we de game verschepen."

Het ontwikkelproces van Prey is ook anders dan die van Dishonored 2 zegt Colantonio "We hebben meer tijd om te testen. Daarnaast is dit ook een andere engine, dus de beperkingen zijn anders." Dishonored 2 maakte gebruik van een nieuwe engine die is gebaseerd op idTech. Prey maakt gebruik van de CryEngine, waar al meerdere games mee geproduceerd zijn. "Desalniettemin geven we deze keer natuurlijk extra aandacht."

Prey heeft nog geen concrete releasedatum. De verwachting is dat de sci-fi gamein deeerste helft vandit jaar lanceert. Naast een pc-versie wordt Prey ook uitgebracht voor PlayStation 4 en Xbox One.