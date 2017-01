Lenovo kondigt eigen vr-bril aan op CES

Lenovo heeft op gadgetbeurs CES een prototype van zijn eigen virtualrealitybril onthuld. Het apparaat heeft een hogere resolutie en is lichter dan de concurrerende HTC Vive en Oculus Rift.

Qua uiterlijk lijkt het apparaat op de PlayStation VR van Sony, blijkt uit de hands-on van The Verge. Aan de voorzijde van de bril zijn twee cameralenzen waarmee de omgeving in de gaten wordt gehouden.

De bril heeft twee OLED-schermen met een resolutie van 1440 bij 1440 pixels. Dat is hoger dan de resolutie van zowel de HTC Vive als de Oculus Rift. De bril is ook kleiner dan de concurrentie.

Lenovo zegt dat de uiteindelijke versie van de bril zo'n 350 gram zal wegen, een stuk lichter dan de 555 gram die de Vive weegt. Het prototype van de bril, die nog geen naam heeft, is niet functioneel.

De bril maakt gebruik van Microsoft's Holographic-softwareplatform. Lenovo werkt aan een app waarmee software voor de HoloLens van Microsoft kan worden omgezet naar software voor de VR-bril. Dankzij de camera's aan de voorkant van het apparaat kunnen dan mixed-reality applicaties worden gebruikt.

Anders dan andere brillen maakt het Lenovo-apparaat gebruik van zogenoemde inside-out-technologie. De cameralenzen in de bril houden de omgeving in de gaten om de positie van de gebruiker in een ruimte te bepalen. Er zijn hierdoor geen externe sensoren of camera's in de kamer nodig.

De bril zal rond de 300 dollar kosten, zo'n 287 euro, en verschijnt dit jaar. Lenovo zegt niet te werken aan controllers voor het apparaat.