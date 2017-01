Rime komt in mei naar PS4, Xbox One, pc en Switch

De kleurrijke adventuregame Rime verschijnt in mei op PlayStation 4, Xbox One, pc en Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Tequila Works aangekondigd.



Rime werd tijdens Gamescom 2013 aangekondigd en zou toen op PlayStation 4 verschijnen. Begin 2016 liet Sony de deal om de game te publiceren echter vallen. Sindsdien is niets van de game vernomen, tot eind vorig jaar een leeftijdsclassificatie voor de game voor meerdere systemen opdook.

IGN heeft nu een nieuwe trailer van de game geplaatst en daarmee het nieuws bevestigd. Rime komt nu naar PlayStation 4, Xbox One, pc en Switch en moet in mei dit jaar uitkomen. Ontwikkelaar Tequila Works heeft de complete rechten over de game.