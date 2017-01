Regisseur van Warcraft-film onzeker over een vervolg

Warcraft-regisseur Duncan Jones heeft op Twitter enkele vragen van fans over een eventueel vervolg op Warcraft beantwoord.

Zo liet hij weten dat hij graag een vervolg maakt, maar dat het in handen ligt van productiebedrijf Legendary Pictures. Mocht Jones toch aan de slag gaan met Warcraft 2, dan zou de film draaien om het gevangenschap van Go'el, en zouden de Orcs in het bezit komen van Doomplate, nu ze toegang hebben tot armor in Azeroth.

Ook gaf hij toedat "een van de problemen van Warcraft was dat het teveel verhaallijnen tegelijk bevatte, en dat is precies hoe we in deze positie terecht zijn gekomen."Warcraft heeft wereldwijd ongeveer 430 miljoen dollar opgebracht, waarvan 220 in China.