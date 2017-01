Nvidia maakt streamen zware games naar 'zwakke' pc's mogelijk

Nvidia brengt zijn gamestreamingdienst GeForce Now ook naar pc’s. Voorheen was de dienst alleen voor Shield-apparaten van Nvidia beschikbaar.



Met GeForce Now kunnen gebruikers van minder krachtige pc’s toch grafisch zware games spelen. GeForce Now draait die games in de cloud via een netwerk van supercomputers.

Nvida-directeur Jen-Hsun Huang stelde tijdens een persconferentie op gadgetbeurs CES dat naar schatting 1 miljard pc-gebruikers wereldwijd een te zwakke computer hebben om echt te gamen. GeForce Now voor pc’s moet daar verandering in brengen. De dienst zal ook beschikbaar zijn voor Macs.

Tijdens een demo werd de nieuwste versie van Tomb Raider gespeeld op een Mac via de cloud.

Een eerste versie van GeForce Now voor computers is in maart beschikbaar en zal 25 dollar kosten per 20 uur aan gespeelde games. Of dat betaalmodel ook op lange termijn blijft bestaan is onduidelijk. GeForce Now voor Shield kost een vast bedrag per maand.