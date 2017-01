Chaotische multiplayer-mod voor Just Cause 3 uitgebracht

Just Cause 3 krijgt ondersteuning voor online multiplayer dankzij een nieuwe mod voor pc.

Een andere multiplayer-mod voor de actiegame werd in juli vorig jaar geannuleerd omdat de maker een baan kreeg bij Just Cause-studio Avalanche. Nu is een andere mod uitgebracht door de modgroep Nanos die het mogelijk om met honderden spelers op dezelfde server te spelen.

Volgens de makers is het mogelijk dat de mod in de toekomst via Steam te krijgen is. Tot die tijd is het mogelijk om de mod te downloaded via just-cause.mp.