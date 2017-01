Geen season pass gepland voor Mass Effect: Andromeda

Bioware general manager Aaryn Flynn heeft bekendgemaakt dat Mass Effect: Andromeda geen season pass gaat krijgen.

Dat deed hij op Twitter. Wanneer een fan vroeg of de game een season pass gaat bevatten, antwoordde Flynn simpelweg met "Nope." De fan vroeg vervolgens naar verdere dlc-plannen van Mass Effect: Andromeda, waarop Flynn antwoordde dat "ze daar later meer over bekend gaan maken."

Ook maakte Mass Effect-producer Michael Gamble op Twitter bekend dat de game eerder speelbaar gaat zijn op downloaddiensten EA Access en Origin Access. Hoeveel eerder en welk gedeelte van de game er gespeeld kan worden wordt later bekendgemaakt.

Mass Effect: Andromeda verschijnt 23 maart voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.