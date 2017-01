Microsoft annuleert PlatinumGames' Scalebound

Microsoft heeft PlatinumGames' aankomende Xbox One-game Scalebound geannuleerd.

Eerder vanavond doken geruchten op via onder andere Kotaku dat de game geannuleerd zou zijn. Microsoft heeft dit inmiddels aan IGN bevestigd. "Na veel overleg heeft Microsoft besloten om de productie van Scalebound te beëindigen. We werken hard aan een ongelooflijke line-up voor fans dit jaar, waaronder Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves en andere geweldige ervaringen."

Microsoft gaf geen duidelijke reden voor de annulering. Volgens Eurogamer liep de relatie tussen Microsoft en ontwikkelaar PlatinumGames sinds de laatste keer dat de game getoond is, op GamesCom in augustus 2016, stroef. Diverse leden van het ontwikkelteam moesten een maand vrij nemen vanwege de hoge druk tijdens de ontwikkeling. Deze ontwikkelaars keerden terug, maar de ontwikkeling liep niet meer op schema. Daarnaast waren er problemen met de engine van de game.

PlatinumGames is de ontwikkelaar van games als Bayonetta, The Wonderful 101 en Vanquish. De studio heeft nog een vervolg op actie-rpg Nier in ontwikkeling. Scalebound werd een aantal jaar geleden als Xbox-exclusive aangekondigd en had spelers controle moeten geven over een hoofdpersonage die commando's aan draken kon geven. Microsoft kon niet bevestigen wie de eigenaar van de Scalebound-IP is en of de uitgever en ontwikkelaar nog eens samen gaan werken.