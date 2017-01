Vr-opstelling voor Overwatch gemaakt door Koreaanse scholieren

Een groep middelbare scholieren uit Korea heeft een eigen virtual reality-versie van Overwatch gemaakt.

De scholieren hebben het mogelijk gemaakt om de shooter van Blizzard met een Gear VR-headset te spelen. Hiernaast hebben ze een toestel gemaakt waarmee de speler kan lopen in de game door zelf te bewegen, vergelijkbaar met een Virtuix Omni.

In onderstaande video is te zien hoe de constructie is gemaakt en wordt de vr-versie van Overwatch getest. Alle informatie is in het Koreaans, maar de werking van de opstelling is goed te zien.

Blizzard heeft recentelijk vacatures geopend voor software-ontwikkelaars die kunnen werken aan een first-person project. Mogelijk betekent dit dat de gamestudio zich gaat richten op eigen vr-games.