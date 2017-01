Vr-ervaringen van BBC Earth op komst voor Oculus Rift

Oculus heeft een samenwerking aangekondigd met documentairemaker BBC Earth om meerdere vr-ervaringen uit te gaan brengen.

Als eerste project hebben ze drie interactieve vr-ervaringen aangekondigd: over de zwarte beer, de caracal, en de loopkever.

Het project over de zwarte beer, Bear Island genaamd, is een interactieve 360-graden video die zwarte beren volgt op hun reis naar de rivierbanken van Alaska. Gebruikers kunnen tussen verschillende perspectieven en verhaallijnen heen en weer springen om zo meer te weten te komen over hoe de dieren leven en jagen.

Oogie, het project over de loopkever (ook wel Oogpister genoemd), komt nog het meest in de buurt bij een game. Spelers moeten de kever in veiligheid brengen en obstakels en roofdieren zien te ontwijken terwijl hij door de Afrikaanse savanne trekt.

Cat Flight is tenslotte het project over de caracal, een katachtige die bekend staat enorm hoog te kunnen springen. Dit wordt een 360-graden video waarin kijkers het beeld 'mid-jump' kunnen pauzeren en zo het dier vanuit alle hoeken kunnen bekijken.

De drie projecten moeten deze maand verschijnen voor Oculus Rift en Samsung Gear VR, en zijn de eerste drie maanden gratis te bekijken.