Pc-versie van Halo Wars 2 ook fysiek verkrijgbaar

Halo Wars 2 krijgt een fysieke versie voor pc in twee verschillende uitvoeringen.

Ten eerste is er de standaard editie, die uiteraard de game bevat, inclusief een digitale Xbox One-versie via Play Anywhere. Deze versie verschijnt op 21 februari.

Daarnaast verschijnt er ook een Ultimate Edition. Hierin zit hetzelfde als de standaard editie met bijgevoegd de season pass en een exemplaar van Halo Wars Definitive Edition. De Ultimate Edition van Halo Wars 2 verschijnt vier dagen eerder dan de gewone versie, namelijk op 17 februari.

De fysieke pc-releases van Halo Wars 2 zijn een samenwerking tussen Microsoft en THQ Nordic, die verantwoordelijk is voor de uitgave van de twee pc-versies. Beide versies worden ook als fysieke versie uitgebracht voor Xbox One.