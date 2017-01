Populaire voetbalgame Fifa gaat ook uitkomen op de Nintendo Switch.



Dat maakte Patrick Söderlund, topman van Electronic Arts, bekend tijdens de presentatie van de Nintendo Switch. Hij gaf verder geen informatie over welke versie van Fifa het betreft, of extra gamemodes die in de Switch-versie speelbaar zijn.



Fifa voor Nintendo Switch moet in de loop van 2017 verschijnen. De console zelf komt op 3 maart in de winkels te liggen.