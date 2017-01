Splatoon 2 verschijnt deze zomer voor Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Switch-presentatie is er een vervolg aangekondigd voor mulitplayergame Splatoon.

De titel, simpelweg Splatoon 2 genaamd, moet in de zomer van 2017 verschijnen. Splatoon 2 bevat nieuwe wapens, nieuwe speciale wapens en nieuwe levels.

De game is te spelen met de JoyCon-controllers van de Nintendo Switch, alsmede met de apart verkrijgbare Pro Controller. Spelers kunnen zo kiezen tussen traditionele en bewegingsgevoelige besturing. Splatoon 2 wordt verder online speelbaar, maar gaat ook splitscreen en lokale multiplayer (één Nintendo Switch per speler) ondersteunen.

Splatoon 2 staat gepland om in de zomer van 2017 te verschijnen.