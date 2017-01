Korte Super Mario Odyssey-gameplayvideo getoond

Er is een korte clip met nieuwe gameplay verschenen van de Nintendo Switch-exclusive Super Mario Odyssey.

De clip werd getoond tijdens een Japanse Switch-livestream dit weekend. Er is onder andere te zien hoe Mario door de hubwereld New Donk City rent, enkele moves met zijn pet uitvoert en een lantaarnpaal beklimt. De gameplay is te zien op 3:33:13 in in onderstaande video.

Tijdens de Switch-livestream is verder gameplay te zien van onder andere 1-2 Switch, de Battle-modus in Mario Kart 8 Deluxe en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hiernaast bevat de video live-optredens van de Nintendo Special Rockband, die nummers spelen van Mario Kart 8, Splatoon 1 & 2 en Xenoblade Chronicles.

Super Mario Odyssey werd aangekondigd tijdens de Nintendo Switch-presentatie afgelopen vrijdag, en staat gepland om eind 2017 te verschijnen.