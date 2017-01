Populaire multiplayergame Overwatch heeft nu levensbalken toegevoegd voor spelers in Spectator Mode.

Dit maakt het voor iedereen die de game aan het meekijken is, bijvoorbeeld kijkers in livestreams, makkelijker om situaties in verhitte gevechten in te schatten.



De update is al actief in Overwatch's publieke testserver (PTR), en wordt verwacht binnenkort ook wereldwijd te verschijnen.