Agent 47 maakt veel slachtoffers in seizoen 1 van Hitman - Trailer

Ontwikkelaar IO-Interactive heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Hitman. Over twee weken verschijnt de disc-versie van de episodische moordgame.

In de trailer zijn veel hoogtepunten uit het eerste seizoen van Hitman te zien. Het eerste seizoen bevat maps die zich afspelen in onder andere Marokko, Italië, Japan, de Verenigde Staten en Thailand.

IO-Interactive gaf eerder aan dat het bedrijf ambities heeft om meerdere seizoenen uit te brengen van Hitman. Naast een tweede seizoen, bevestigde de ontwikkelaar dat er ook een derde seizoen op de planning staat.

Hitman: The Complete First Season verschijnt op 31 januari voor PlayStation 4, Xbox One en pc.