Eredivisie komt met officiële Fifa 17-competitie

De Eredivisie roept een nieuwe geheel competitie in het leven voor eSporters. De achttien clubs die op het hoogste Nederlandse niveau uitkomen nemen het in de zogeheten E-Divisie tegen elkaar op met het spel FIFA 17.



Met ingang van 6 februari moet de E-Divisie een "uniek platform om jongeren te bereiken" worden en de betrokkenheid van bestaande fans bij hun favoriete Eredivisieclub vergroten.

De competitie, wereldwijd een van de eerste voor FIFA-gamers, is een initiatief van de Eredivisie CV en wordt gelanceerd in samenwerking met de achttien Eredivisieclubs, EA Sports en Endemol Shine Nederland.

"Binnen de Eredivisie zijn we al enige tijd bezig om een officiële eSports-competitie in Nederland op te zetten", verklaart Eredivisie CV-directeur Alex Tielbeke. "De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren."

"Voor de clubs is het een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en gezamenlijk nieuwe content te genereren. Daarnaast zal de E-Divisie op termijn gaan zorgen voor een nog mooiere beleving van Eredivisie voetbal in een stadion."

EK

Elke Eredivisieclub wordt in de E-Divisie officieel vertegenwoordigd door één gamer. Meerdere clubs legden al een speler vast. Zo werd Koen Weijland gecontracteerd door Ajax en is Romal Abdi eSporter bij PSV. Dinsdag presenteerde sc Heerenveen nog Niels Krist.

Wie zich na zeventien speelrondes de eerste kampioen van de E-Divisie mag noemen, vertegenwoordigt Nederland vervolgens in Europees verband bij de EA Sports FIFA 17 Ultimate Team Championship Series en eventueel het WK.

Bij de officiële lancering op 1 februari wordt bekend welke eSporters de achttien clubs afvaardigen en hoe het speelschema eruitziet. De eerste speelronde is op maandag 6 februari.