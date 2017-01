Little Nightmares verschijnt in april en krijgt nieuwe trailer

Little Nightmares wordt op 28 april uitgegeven. Om de aankondiging te vieren is een nieuwe trailer uitgebracht.

Bandai Namco omschrijft de game als een grimmig, eigenaardig verhaal waarin "spelers worden geconfronteerd met hun kinderangsten". Little Nightmares draait om het personage Six, die spelers veilig door een akelige plek genaamd The Maw moeten loodsen.

Bij pre-orders van Little Nightmares krijgen spelers de Scarecrow Sack en Upside-down Teapot maskers, waarmee Six zich kan vermommen. Bij de PlayStation 4- en pc-versie worden tevens een wallpaper en digitale soundtrack beschikbaar gesteld.

Een collector's edition is ook aangekondigd. Deze heet de Six Edition en bevat de game, een figuurtje van 10 cm, de soundtrack op cd, een A3-poster en een stickervel.

Little Nightmares is vanaf 28 april beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.