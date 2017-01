Fire Emblem Warriors naast Switch ook naar New 3DS

Fire Emblem Warriors komt deze herfst uit voor Nintendo Switch. Hiernaast is aangekondigd dat de game in dezelfde periode ook voor New Nintendo 3DS gaat verschijnen.

Nintendo maakte dit bekend in de Nintendo Direct over Fire Emblem vannacht en toonde een korte video met gameplaybeelden van Fire Emblem Warriors. Tijdens de stream werden ook nieuwe Fire Emblem-games voor Switch en 3DS en een smartphonegame voor iOS en Android aangekondigd.

Fire Emblem Warriors tilt de bekende Warriors-gameplay over naar het Fire Emblem-universum, zoals Hyrule Warriors al eerder bij The Legend of Zelda deed. Dit betekent dat de speler het met allerhande Fire Emblem-personages op moet nemen tegen honderden vijanden tegelijk.

Fire Emblem Warriors wordt ontwikkeld door Koei Tecmo en Omega Force en moet in de herfst van 2017 verschijnen voor Nintendo Switch en exclusief voor New Nintendo 3DS. Oudere modellen van de Nintendo 3DS kunnen de game niet afspelen.