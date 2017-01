Schrijf je nu in voor de bèta voor Injustice 2

Spelers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor een aankomende bèta van Injustice 2.

Via de website van de game kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de bèta van de vechtgame, die gehouden gaat worden op PlayStation 4 en Xbox One.

Eerder deze week werd een nieuwe verhalende trailer uitgebracht voor Injustice 2. In de trailer komen onder andere Batman, Robin, Superman, Bane, Wonder Woman, Brainiac en Supergirl voorbij, die uiteraard ook als speelbare personages in de game zitten. Spelers die de game pre-orderen krijgen toegang tot Darkseid als speelbaar personage.

Wanneer de bèta live gaat is nog niet bekend. Injustice 2 verschijnt op 19 mei op PlayStation 4 en Xbox One.