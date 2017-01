Met maar liefst 38% van de stemmen heeft Kaiszer de laatste membercontent van de maand verkiezing in 2016 gewonnen. Hij wist zijn competitie - die onder andere bestond uit Rickachu en Barton - met een aardige voorsprong voor te blijven.

Zijn review over Inside is dus geheel terecht de winnaar geworden. Gefeliciteerd Kaiszer! We nemen contact met je op voor je prijs.