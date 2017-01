Speel Mass Effect: Andromeda een week eerder via EA Access

Mass Effect: Andromeda is een week eerder al te spelen voor leden van EA Access en Origin Access.

Vanaf 16 maart wordt de game beschikbaar gesteld voor abonnees van de betaalde dienst van EA. Gebruikers van de vroege versie kunnen niet oneindig spelen, de limiet is tien uur. Het aanbod is geldig voor leden van EA Access op Xbox One en Origin Access, het equivalent op pc.

Het is niet mogelijk om Mass Effect: Andromeda eerder op PlayStation 4 te spelen. Dit komt omdat EA Access niet beschikbaar is op Sony's platform. Mogelijk wordt de aankomende multiplayerbèta wel beschikbaar voor PlayStation 4. Meer informatie over de bèta wordt binnenkort verwacht.

All gemaakte progressie wordt overgenomen naar de volledige versie. Mass Effect: Andromeda is in Nederland vanaf 23 maart beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat de sci-fi game geen season pass gaat krijgen.