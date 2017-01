Campagne voor The Banner Saga 3 gestart op Kickstarter

Een Kickstarter-campagne voor The Banner Saga 3 is vandaag gelanceerd. Het derde en laatste deel in de serie moet eind volgend jaar verschijnen.

In totaal vraagt het ontwikkelteam achter de vorige twee delen om 200.000 dollar om dit derde deel te kunnen maken. De eerste game uit de serie haalde in 2012 700.000 dollar naar binnen. Tot 8 maart kunnen geïnteresseerden geld doneren om The Banner Saga 3 werkelijkheid te maken. De verwachte releasedatum staat op december 2018.

Zoals bij elke campagne op Kickstarter ontvangen donateurs bepaalde beloningen afhankelijk van het bedrag. Vanaf 30 dollar wordt de digitale versie van de game aangeboden. Hoe hoger het bedrag, hoe uitgebreider de beloningen. Voor 75 dollar ontvangen donateurs onder andere ook hun naam in de aftiteling en digitale versies van de soundtrack, een roman en een artbook. Voor 10.000 dollar wordt onder andere de titel executive producer toegekend aan de donateur.

De Kickstarter-pagina noemt alleen pc- en Mac-versies van The Banner Saga 3. Mogelijk verschijnt de strategische game op een later moment voor andere platforms.