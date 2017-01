Xbox One- en pc-versies Ace Combat 7 bevestigd

Ace Combat 7: Skies Unknown komt ook naar Xbox One en pc. Bandai Namco kondigde de game vorig jaar al voor PlayStation 4 aan.



De game wordt ontwikkeld in Unreal Engine 4 en heeft volledig gerenderde wolken en gedetailleerde steden. Met moderne wapens kunnen spelers vijanden en elkaar neerhalen.



De game moet ergens in 2017 uitkomen op pc, Xbox One en PlayStation 4. Op laatstgenoemde console ondersteunt de game ook PlayStation VR.