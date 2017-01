De Nintendo Switch is een hybride console en dat betekent dat je er overal mee kunt gamen... ook op het toilet!



In onderstaande commercial zijn diverse situaties te zien waarbij Mario Kart 8 Deluxe gespeeld kan worden. Naast op het toilet is het bijvoorbeeld ook mogelijk om het tijdens een college te doen.



Mario Kart 8 Deluxe komt eind april uit voor Switch, en de console zelf ligt vanaf 3 maart in de winkels.