Meer dan 25 miljoen gamers spelen Overwatch

Overwatch heeft inmiddels meer dan 25 miljoen spelers, zo meldt Blizzard op Twitter.



De game verscheen in mei 2016 voor Xbox One, PlayStation 4 en pc’s. Het aantal spelers biedt een indicatie van de verkoopdata van Overwatch, die Blizzard tot nu toe niet heeft gedeeld. Het spel wordt voor rond de 40 euro verkocht voor pc en rond de 60 euro voor gameconsoles.



In oktober 2016 wist Overwatch de mijlpaal van 20 miljoen spelers te bereiken. In juni van datzelfde jaar lag het spelersaantal op 10 miljoen mensen. Overwatch werd eind vorig jaar uitgeroepen tot game van het jaar bij de Amerikaanse The Game Awards.