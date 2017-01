QuakeCon 2017 heeft datum en locatie

Van 24 tot en met 27 augustus wordt QuakeCon weer gehouden. Net zoals voorgaande jaren is de beurs te bezoeken in Dallas, Texas.



De precieze locatie is wel nieuw: in plaats van het Hilton Anatole, waar de beurs vorig jaar werd gehouden, wordt QuakeCon 2017 georganiseerd op het Gaylord Texan Resort.



Mensen die op de beurs willen zijn kunnen via de QuakeCon-site een kamer boeken voor 185 dollar per nacht. De beurs is geheel gratis en voor iedereen die interesse heeft in de games van id Software en Bethesda.