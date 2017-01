Shadows of the Damned nu speelbaar op Xbox One

Shadows of the Damned is toegevoegd aan de alsmaar groeiende lijst met backwards compatible games op Xbox One.

De game, die oorspronkelijk verscheen in 2011, is een samenwerking tussen Resident Evil-veteraan Shinji Mikami en Goichi Suda, beter bekend als Suda51. In Shadows of the Damned kruipen spelers in de huid van Garcia Hotspur, die de duivel achterna gaat omdat die zijn vriendin heeft ontvoerd. Hij krijgt hierbij hulp van zijn pratende pistool Johnson.

Ook backwards compatible sinds vandaag is Rocket Knight, het vervolg op Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 voor de Sega Genesis. Eerder deze week werd Alice: Madness Returns al toegevoegd aan de lijst met speelbare Xbox 360-games voor Xbox One.

Dit brengt het totale aantal Xbox 360-games speelbaar op Xbox One naar 325.