Klerurrijke roguelike Loot Rascals in maart naar pc en PS4

Loot Rascals, een nieuwe game van ontwikkelaar Hollow Ponds, verschijnt op 7 maart op PlayStation 4 en pc.

In de game nemen spelers de rol aan van een astronaut die een buitenaardse wereld moet zien te verkennen. Vijanden die de speler verslaan zullen met zijn of haar gear verschijnen in de game van andere spelers. Wanneer deze 'phantoms' verslagen zijn, kan er een keus gemaakt worden: neem je zijn loot over, of geef je het terug aan de rechtmatige eigenaar wiens phantom je daarna te hulp kan schieten.

De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Ricky Haggett, die eerder verantwoordelijk was voor de kleurrijke titels Hohokum, Super Exploding Zoo en Frobisher Says.

Loot Rascals verschijnt 7 maart voor PlayStation 4 en pc, voor een verwacht bedrag van 14,99 euro.