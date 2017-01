Beveiliging van Resident Evil 7 op pc in korte tijd gekraakt

De online groep CPY heeft in enkele dagen de beveiliging van de pc-versie van Resident Evil 7 gekraakt. Dat terwijl de gekraakte software maandenlang moeilijk te verwijderen was.

Dat heeft de krakersgroep CPY aangekondigd. De game verscheen op 24 januari, waarna de beveiliging op zondag 29 januari was verwijderd.

Resident Evil 7 maakt gebruik van Denuvo, een anti-kopieerprogramma dat ook aanwezig is in andere games.

Denuvo leek lange tijd zeer moeilijk kraakbaar, waardoor bepaalde games lastig illegaal konden worden aangeboden. Een lid van de bekende krakersgroep 3DM zei daarom dat internetpiraterij van games binnen twee jaar kon uitsterven.

Uiteindelijk lukte het krakers om de beveiliging te foppen, waardoor spellen zonder aanschaf alsnog gespeeld konden worden. Hierbij werd de software niet uit de game verwijderd.

Later slaagden crackers er in om Denuvo volledig uit games te halen, maar daar was lang voor nodig. Bij Resident Evil 7 werd de beveiliging al enkele dagen na verschijning uit het spel gehaald.