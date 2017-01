Voorlopig geen nieuwe Deus Ex-game in de maak

Uitgever Square Enix heeft besloten de ontwikkeling van de Deus Ex-franchise tijdelijk stop te zetten.

Dit meldt Eurogamer. Het debuut van het tweede deel in de serie, Deus Ex: Mankind Divided, viel volgens Square Enix ondanks uitstekende reviews erg tegen vergeleken met de release van het eerste deel. Daarnaast werkt Deus Ex-ontwikkelaar Eidos Montreal samen met Marvel aan meerdere spellen, waaronder aan 'The Avengers Project', dat kort geleden is aangekondigd.

Deus Ex: Mankind Divided krijgt in februari nog een tweede dlc-pakket. A Criminal Past, zoals de dlc heet, zal een prequel zijn op het hoofdverhaal. Sinds vorige week zijn tevens de arcade-achtige game Breach en een virtual reality-ervaring gebaseerd op Deus Ex gratis beschikbaar gesteld op Steam.