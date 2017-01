Horizon: Zero Dawn uitgebreid gespeeld in nieuwe beelden - Gameplay

Er zijn gameplaybeelden gecaptured door diverse gamesites van hun speelsessies met de aankomende PS4-game Horizon: Zero Dawn.



Zo zijn er beelden in een 4K-resolutie. In een ander filmpje wordt er dieper ingegaan op wat spelers in de game kunnen doen, zoals het berijden van de diverse mechanische dieren. De video’s zijn hieronder te bekijken.



Daarnaast heeft Guerrilla Games aangekondigd dat de game een fotomodus krijgt, waarin spelers screenshots van de game kunnen maken tijdens het spelen en ze daarna opslaan en online delen. Het is nog niet bekend hoe diepgaand de fotomodus is.



Horizon: Zero Dawn komt op 28 februari uit voor PlayStation 4. InsideGamer bezocht onlangs het kantoor van ontwikkelaar Guerrilla Games, bekijk de reportage hier.