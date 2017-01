Resident Evil 7-dlc vanaf vandaag beschikbaar op PS4

Banned Footage Vol. 1, de eerste downloadbare content voor Resident Evil 7, is vanaf vandaag beschikbaar op PlayStation 4.



In de eerste dlc voor de pas uitgekomen horrorgame zitten drie nieuwe scenario's: 'bedroom', waarin spelers moeten ontsnappen uit een slaapkamer, 'nightmare', waarin spelers golven aan vijanden moeten overleven tot het ochtend is, en 'Ethan Must Die', een extra pittige modus die losstaat van de tapes en het hoofdverhaal.



De dlc kost rond de 10 euro. Mensen kunnen ook een Season Pass kopen voor 30 euro. Er komt namelijk nog meer dlc, waaronder nieuwe scenario's en een aankomende uitbreiding op het verhaal. Het is niet bekend wanneer de dlc naar Xbox One en pc komt.