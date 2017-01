Morrowind-uitbreiding voor The Elder Scrolls Online aangekondigd

The Elder Scrolls Online krijgt een uitbreiding gebaseerd op Morrowind. De uitbreiding moet op 6 juni uitkomen op alle systemen waarop de mmo beschikbaar is.



De nieuwe zone heet VVardenfell en is ongeveer even groot als The Elder Srolls 3: Morrowind en zou ongeveer dezelfde geografische kenmerken moeten hebben. Alle belangrijke elementen uit Morrowind moeten er in zitten, al speelt The Elder Scrolls Online zich 700 jaar eerder af.



Naast het nieuwe gebied wordt een dertig uur durend verhaal toegevoegd, de nieuwe spelersklasse Warden en zijn War Bear-huisdier, alsmede een nieuwe 4v4v4 PvP-arenamodus genaamd Battlegrounds.



Nieuwe spelers kunnen voor 60 euro de game inclusief de uitbreiding aanschaffen. Mensen die de basisgame al hebben en willen upgraden om de uitbreiding te ontvangen betalen 40 euro. Tevens zijn er verschillende edities aangekondigd. Zo is er de digitale collector’s edition voor 79,99 euro, met diverse in-game bonussen, en de fysieke collector’s edition voor 99,99 euro, waarbij ook onder andere een map en Dwarven Colossus-beeld zit.



The Elder Scrolls Online is een mmo zonder abonnement. In plaats daarvan betalen mensen eenmalig de prijs voor een game en in dit geval ook geld voor de uitbreiding.