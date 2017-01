EA: 'Skate 4 op dit moment niet in de maak'

EA zegt op dit moment niet aan een nieuw deel in de Skate-serie te werken. Dat laat EA's CEO Andrew Wilson weten. Volgens hem "werkt EA er op dit moment niet aan".



Hij grapte daarbij dat het een teleurstelling was voor EA's CFO Blake Jorgenson, die blijkbaar een fan is van de reeks. In 2010 kwam het meest recente deel in de Skate-reeks uit, Skate 3. Inmiddels is die game speelbaar op Xbox One via backwards compatibility.



Eerder deze week tweette een community manager van EA "#skate4". Het is niet bekend waarom hij dat deed.