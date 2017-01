Singleplayercampagne voor Star Wars Battlefront 2 bevestigd

Star Wars Battlefront 2 krijgt een singleplayercampagne. Dat en meer details werden tijdens de presentatie van EA's kwartaalcijfers bekendgemaakt.



Het vervolg moet rond de feestdagen van dit jaar uitkomen en "groter" worden dan het origineel uit 2015, met meer locaties en bekende personages. Ook krijgt de game een singleplayercampagne. Dit miste in het origineel. Star Wars Battlefront 2 krijgt ook content uit diverse Star Wars-tijdperken, al is niet bekend welke. Het vervolg wordt ontwikkeld door Dice, Motive Studios en Criterion.



EA kondigde ook aan dat BioWare, de ontwikkelaar van games als Mass Effect en Dragon Age, een compleet nieuwe franchise lanceert binnen 14 maanden. De nieuwe game moet dus voor april 2018 verschijnen. Volgens EA's CEO Andrew Wilson zou de game het actiegenre in de game-industrie op zijn kop kunnen zetten. Wilson hintte tijdens een vragensessie naar een mix tussen actie- en rpg-elementen. Meer details zijn nog niet bekend.



EA liet weten dat de netto omzet van het bedrijf afgelopen kwartaal omgerekend 1,30 miljard euro is, een stijging van 7,4 procent ten opzichte van de 0,99 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Zestig procent van die omzet is te danken aan digitale verdiensten, vooral dankzij downloadbare content en volledige digitale games.



Battlefield 1 was de grootste lancering van een game in de franchise ooit, met vijftig procent meer spelers dan Battlefield 4 in dezelfde periode. Fifa 17 werd door EA de bestverkochte consolegame ter wereld genoemd.