Switch-productie gaat omhoog, Wii U-productie wereldwijd stopgezet

De productie van de Switch, Nintendo's nieuwe console, gaat omhoog. Dat heeft het bedrijf aangekondigd.



Nintendo’s president Tatsumi Kimishima liet dit gisteren weten. Hoewel het niet expliciet werd gemeld, is het aanneembaar dat de productie wordt opgeschroefd omdat er meer reserveringen worden gemaakt dan Nintendo in eerste instantie verwachtte.



Ondanks het feit dat er meer Switch-consoles worden geproduceerd, meldt Kimishima dat het mogelijk is dat nieuwe exemplaren niet voor april verschijnen. De Switch lanceert op 3 maart in Europa, de Verenigde Staten en Japan en de eerste maand zouden er wereldwijd 2 miljoen exemplaren beschikbaar moeten zijn.



Nintendo heeft tevens de productie van zijn meest recente spelcomputer, de Wii U, stopgezet. In eerste instantie werd er bericht dat dit alleen voor Japan gold, maar Nintendo heeft inmiddels bevestigd dat dit wereldwijd het geval is.