Square Enix heeft nieuwe artwork van Final Fantasy 7 Remake online geplaatst. Het bedrijf gaf verder geen details.



In de artwork is hoofdpersonage Cloud met zijn zwaard te zien met op de achtergrond Sephiroth. Ondanks dat er een Final Fantasy-evenement bezig is in Japan, is er verder geen nieuws uitgekomen over de remake van de klassieke rpg. Het is niet bekend wanneer de game verschijnt.