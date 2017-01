Project Cars 2-video gelekt, toont rallyraces

Er is een promovideo gelekt van Project Cars 2. Het is niet bekend hoe de video is gelekt.



Volgens het Revolution Sim Racing-forum gaat het om een filmpje dat spelers van de interne bèta van de game te zien kregen en is de video niet tekenend voor hoe de game er uiteindelijk uitziet.



In de video zijn diverse wagens te zien, waaronder een Ferrari 299 GTO, Datsun 240Z en Jaguar XJ220. Waar het originele spel alleen verharde wegen had, zijn in deze video ook rallytracks te zien.



Project Cars 2 moet eind dit jaar uitkomen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.