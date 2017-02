Open bèta van For Honor begint volgende week

De open bèta voor For Honor start op 9 februari. Dit maakte ontwikkelaar Ubisoft vandaag bekend.

De bèta is speelbaar voor iedereen op PlayStation 4, Xbox One en pc. Afgelopen week vond een gesloten bèta voor de vechtgame plaats. Deze open bèta bevat de Elimination-modus, die eerder nog niet speelbaar was. In deze modus vechten twee teams van vier krijgers tegen elkaar zonder respawns. De bèta loopt van 9 februari tot en met 12 februari.

De volledige versie van For Honor lanceert niet lang na het einde van de bèta. Vanaf 14 februari is de game gelijktijdig beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.