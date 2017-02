Onthulling mogelijke nieuwe Batman-game op 8 maart

Uitgever Warner Bros. zou in maart zo maar eens een nieuwe Batman-game kunnen aankondigen.



In een plaatje wordt gemeld dat de game op 8 maart onthuld wordt. Hoewel er geen naam wordt genoemd, doet de stijl van het plaatje sterk denken aan de Batman: Arkham-games. De ontwikkelaar van het leeuwendeel van die titels, Rocksteady Studios, maakt overigens geen Batman-games meer.



Eind vorig jaar gingen er al geruchten over een nieuwe Batman-game rondom personage Damian Wayne. Die game zou gemaakt worden door Warner Bros. Montreal, de studio achter Batman: Arkham Origins.



Een andere optie is dat het plaatje te maken heeft met een onthulling rondom de aankomende vechtgame Injustice 2. In die game zitten personages uit het DC-universum, waar Batman ook onder valt. Injustice 2 is echter al geruime tijd onthuld en moet dit jaar al verschijnen.