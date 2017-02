Maak je eigen maps in Total War: Warhammer

Total War: Warhammer krijgt voor eind februari een map editor, zo heeft Creative Assembly aangekondigd.



De editor heet Terry en moet spelers in staat stellen eigen Battle Maps te maken. De editor is nu al als bèta beschikbaar via Steam. Op het forum kan gelezen worden hoe mensen er aan mee kunnen doen. Voor eind februari komt te editor voor alle spelers beschikbaar.



Naast complete maps maken, waaronder terraforming en de kleuren en vegetatie van de maps, kunnen spelers ook kiezen hoe de AI zich gedraagt en kan er ook een .pack file gemaakt worden van een map, zodat deze makkelijk aan en uit te zetten is in de Total War Launcher.



Spelers kunnen de map hosten en andere spelers die spelen kunnen dan automatisch de map downloaden zonder zich aan te hoeven melden. Natuurlijk kunnen maps ook via de Steam Workshop worden gedeeld. Met de tool is het niet mogelijk om custom campaigns te maken.