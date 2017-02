Nieuwe Sumo Digital-game Snake Pass voor Switch aangekondigd

Sumo Digital’s puzzle-platformer Snake Pass komt naar Nintendo’s aankomende spelcomputer Switch.



Het gaat om de allereerste game van de ontwikkelaar van Sonic & All-Stars Racing Transformed die de Britse studio zelf uit gaat geven. De game werd eerder al voor Xbox One, PlayStation 4 en pc aangekondigd en moet ergens in de eerste helft van 2017 tegelijk naar alle bevestigde systemen komen.



In Snake Pass besturen spelers een slang die door verschillende 3D-levels moet zien te sluipen. De uitdaging zit hem in het overkomen van obstakels met een lang lichaam. De game is bedacht door Sumo Digital-werknemer Seb Liese, die samen met andere collega’s meehelpt aan de ontwikkeling van Xbox One-game Crackdown 3.



Ondanks dat de game tegelijk naar alle platformen komt, is de Switch-versie nog maar een maand in ontwikkeling. “Gezien de korte tijd dat we bezig zijn op het platform en het feit dat de Switch nog niet eens uit is, gaat het allemaal verrassend goed”, aldus COO Paul Porter tegen Eurogamer. “De game draaide binnen een week. Nintendo en Epic hebben ons enorm ondersteund.”



Snake Pass loopt op de Unreal Engine en draait in 1080p en 30 fps op een televisiescherm, en in 720p op een Switch-scherm. De muziek in de game wordt gemaakt door David Wise. Wise is verantwoordelijk voor deuntjes in oude Rare-games zoals Donkey Kong Country en werkt hiernaast ook aan de soundtrack van aankomende indie-platformer Yooka-Laylee. De trailer van Snake Pass hieronder is van de PS4-versie van de game.