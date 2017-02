PS4-update maakt games soepeler op PS4 Pro

Er komt binnenkort een update voor de PlayStation 4 Pro die oudere PS4-games soepeler laat lopen op de Pro, zonder dat daar een update van de game voor nodig is.



Dat blijkt uit een testversie van aankomende firmware voor de Playstation 4 die Sony vrijdag heeft vrijgegeven. Testers ontdekten daarin een nieuwe functie genaamd ‘Boost Mode’.

Boost Mode is alleen beschikbaar voor de Playstation 4 Pro en ontgrendelt de volledige processorkracht van het apparaat bij spellen die zijn uitgebracht voordat de PS4 Pro op de markt verscheen.



Voorheen schakelde Sony bij die games een deel van de rekenkracht van de PS4 Pro uit, om ervoor te zorgen dat de spellen niet anders zouden lopen dan op de gewone Playstation 4. Ontwikkelaars konden er vervolgens zelf voor kiezen om hun oudere titels van een update te voorzien die op de PS4 Pro grafische verbeteringen biedt.



Van die strategie stapt Sony af met de volgende firmware, versie 4.5. In de uitleg van Boost Mode staat vermeld dat de functie ‘verbeterde gameplay’ tot gevolg heeft, onder meer dankzij een hoger aantal frames dat per seconde kan worden weergegeven, de zogeheten 'framerate'. Een van de testers zette bewijs hiervan op Youtube. In dat filmpje is te zien dat het spel The Evil Within dankzij de Boost Mode vloeiender loopt.



Een woordvoerder van Sony liet tegenover The Verge weten dat ook laadtijden korter uit kunnen vallen bij de oudere spellen. Wel waarschuwt het bedrijf dat Boost Modus mogelijk “onverwachte” resultaten geeft. Het bedrijf kan niet garanderen dat alle games met de Boost Mode ingeschakeld correct blijven werken.



Sony adviseert gebruikers die problemen ondervinden om de modus weer uit te schakelen. Wanneer de firmware die Boost Mode voor alle Playstation 4-gebruikers verschijnt, is nog niet bekend.