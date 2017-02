De diepte in met Horizon: Zero Dawn - Developer diaries

Er zijn drie developer diaries van de PlayStation 4-game Horizon: Zero Dawn verschenen.



In de video's praten werknemers van Guerilla Games over het verschil tussen het ontwikkelen van een shooter en een open wereldgame als Horizon, over het aannemen van nieuwe werknemers om het verhaal van de game vorm te geven en hoofdpersonage Aloy en hoe ze is ontstaan.



Horizon: Zero Dawn verschijnt op 1 maart exclusief voor PlayStation 4.