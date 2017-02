Deformers van The Order: 1886-studio uitgesteld

Ready at Dawn, de ontwikkelaar van The Order: 1886, heeft zijn nieuwe competitieve multiplayergame Deformers uitgesteld.



De game zou eerst op Valentijnsdag op 14 februari verschijnen, maar nu moet het ergens daarna uitkomen. Ready at Dawn heeft geen nieuwe precieze releasedatum gegeven, maar volgens de studio duurt het niet al te lang.



“De feedback en data die we hebben verzameld sinds we de game afgelopen weken samen hebben gespeeld is enorm interessant en waardevol. Het heeft ons ook geholpen met de keuze om de game kort uit te stellen zodat we jullie feedback mee kunnen nemen en de beste gameplayervaring kunnen maken.” Binnenkort wordt de datum van een open bèta voor Steam aangekondigd.