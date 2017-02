Reserveer Mass Effect: Andromeda en ontvang deze items - Video

Mensen die Mass Effect: Andromeda reserveren ontvangen een aantal in-game items. Deze worden doorgenomen in een korte video die uit is gekomen.



Deze items waren eerder al aangekondigd, maar nu zijn ze in-game te zien. Het gaat om de Deep Space Explore-armour, een gouden skin voor de Nomad en een multiplayer booster pack, waarin vijf boosters zitten die spelers 1,5 keer zoveel XP geven. De beelden tonen ook voor het eerst kort de multiplayer van de game.



Mass Effect: Andromeda komt op 21 maart uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.