Stardew Valley krijgt in april fysieke versie op PS4 en XOne

Stardew Valley krijgt een fysieke versie op Xbox One en PlayStation 4.



De game van ConcernedApe wordt op 13 april in Europa op disk uitgegeven door 505 Games en Chucklefish Games. De uitgevers en ontwikkelaar noemen het een collector’s edition, omdat het naast de game op disk ook een map van Pelican Town, een gids en een code voor de soundtrack bevat.



De game verscheen vorig jaar digitaal op pc, Mac, PS4 en Xbox One en komt later dit jaar ook naar Switch. In Starfew Valley runnen spelers een boerderij, vechten ze tegen monsters, vissen ze, onderhouden ze dieren en kan er nog veel meer gedaan worden. Er zijn al meer dan twee miljoen exemplaren van de game verkocht.